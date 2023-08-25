Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: حضور بوتين جنازة بريغوجين غير معروف حتى الآن فموعدها الرسمي لم يحدد بعد (روسيا اليوم)

Lebanon 24
25-08-2023 | 15:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: يجب على أوكرانيا أن تستعد لأزمة مماثلة للوضع في هايتي (روسيا اليوم)
lebanon 24
26/08/2023 02:52:00 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الكرملين: لا يوجد قرار نهائي بشأن انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود (الشرق)
lebanon 24
26/08/2023 02:52:00 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الكرملين: ليس لدي معلومات عن مكان قائد قوات فاغنر يفغيني بريغوجين حاليا (الجزيرة)
lebanon 24
26/08/2023 02:52:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين لا يخطط لحضور قمة مجموعة العشرين في الهند
lebanon 24
26/08/2023 02:52:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:02 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:30 | 2023-08-25
18:26 | 2023-08-25
18:25 | 2023-08-25
17:31 | 2023-08-25
17:29 | 2023-08-25
17:27 | 2023-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24