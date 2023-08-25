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"الشرق" عن مصادر لـAWP: البرهان بدأ مشاورات مع قادة سياسيين وعسكريين لتشكيل حكومة طوارئ لتسيير عجلة العمل بالبلاد

Lebanon 24
25-08-2023 | 16:02
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