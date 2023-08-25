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الخارجية الأميركية: يجب محاسبة مرتكبي الفظائع في السودان ولدينا أدوات قانونية وسياسية لردع مثل هذا العنف

Lebanon 24
25-08-2023 | 22:45
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