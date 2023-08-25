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أخبار عاجلة
الخارجية الأميركية في بيان: الولايات المتحدة تدين بشدة العنف الجنسي المرتبط بالصراع في السودان
Lebanon 24
25-08-2023
|
22:47
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