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مدعي عام أوكرانيا السابق لـ "فوكس نيوز": بايدن دفع مليار دولار لأوكرانيا لإقالتي في عام 2016

Lebanon 24
25-08-2023 | 22:49
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