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الدفاع البريطانية: روسيا تهدف إلى التقدم غرب أوكرانيا بزيادة هجماتها بمحور كوبيانسك-ليمان

Lebanon 24
26-08-2023 | 02:22
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