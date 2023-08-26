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حاكم بيلغورود الروسية: إصابة 4 أشخاص جراء إطلاق أوكرانيا ذخائر عنقودية على بلدة بالمقاطعة
Lebanon 24
26-08-2023
|
03:59
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