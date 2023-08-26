Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس نيجيريا: المجلس العسكري يتحمل المسؤولية عن تعريض شعب النيجر بأكمله للخطر

Lebanon 24
26-08-2023 | 04:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المجلس العسكري في النيجر يلتقي مبعوثين لرئيس نيجيريا ورئيس "إيكواس" (الشرق)
lebanon 24
26/08/2023 14:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس نيجيريا: أتلقى مكالمات هاتفية مكثفة بشأن استعداد بعض الدول للتدخل في النيجر بالقوة العسكرية
lebanon 24
26/08/2023 14:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث باسم الأمم المتحدة لـ"الشرق": ندعو المجلس العسكري في النيجر إلى ضمان أمن وسلامة الرئيس المحتجز
lebanon 24
26/08/2023 14:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ب عن مسؤول: رئيس المجلس العسكري في النيجر طالب وفد إكواس برفع العقوبات لكنه لم يقدم المقابل (الجزيرة)
lebanon 24
26/08/2023 14:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:44 | 2023-08-26
06:33 | 2023-08-26
05:53 | 2023-08-26
05:24 | 2023-08-26
05:16 | 2023-08-26
05:12 | 2023-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24