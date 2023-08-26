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حميّة: الطريق التي ستربُط كفرشوبا بمرتفعاتها ستكون خادمة للأهل وعاملاً مُعززاً لصمودهم البطولي في مواجهة العدو الإسرائيلي

Lebanon 24
26-08-2023 | 04:32
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