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مسؤول أوكراني: سقوط شخصين في قرية قرب كوبيانسك جراء قصف روسي (الشرق للأخبار)

Lebanon 24
26-08-2023 | 04:57
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