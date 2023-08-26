31
o
بيروت
32
o
طرابلس
26
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
32
o
بشري
31
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"العربية" نقلاً عن مصدر عسكري في الجيش السوداني: قصف مواقع للدعم قرب مطار الخرطوم
Lebanon 24
26-08-2023
|
05:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلاح المدفعية بالجيش السوداني يقصف مواقع للدعم السريع بالخرطوم (العربية)
Lebanon 24
سلاح المدفعية بالجيش السوداني يقصف مواقع للدعم السريع بالخرطوم (العربية)
26/08/2023 17:04:06
26/08/2023 17:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش السوداني يقصف بالمدفعية الثقيلة مواقع للدعم السريع جنوبي الخرطوم (العربية)
Lebanon 24
الجيش السوداني يقصف بالمدفعية الثقيلة مواقع للدعم السريع جنوبي الخرطوم (العربية)
26/08/2023 17:04:06
26/08/2023 17:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر عسكري للجزيرة: الجيش يشن غارات جوية مكثفة على مواقع للدعم السريع بمحيط سلاح المدرعات في الخرطوم
Lebanon 24
مصدر عسكري للجزيرة: الجيش يشن غارات جوية مكثفة على مواقع للدعم السريع بمحيط سلاح المدرعات في الخرطوم
26/08/2023 17:04:06
26/08/2023 17:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مدفعية الجيش السوداني قصفت مواقع عدة للدعم السريع في الخرطوم (العربية)
Lebanon 24
مدفعية الجيش السوداني قصفت مواقع عدة للدعم السريع في الخرطوم (العربية)
26/08/2023 17:04:06
26/08/2023 17:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات توافرت لقوى الامن.. سوري أتى من الكولا على متن حافلة ركاب الى جدرا وهذا ما كان ينوي فعله
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الامن.. سوري أتى من الكولا على متن حافلة ركاب الى جدرا وهذا ما كان ينوي فعله
11:09 | 2023-08-25
25/08/2023 11:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ في بيروت وقطع طرقات.. تفاصيل تسردُ ما يحصل
Lebanon 24
توترٌ في بيروت وقطع طرقات.. تفاصيل تسردُ ما يحصل
15:50 | 2023-08-25
25/08/2023 03:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بفستان مكشوف.. بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية تتعرّض لهجوم عنيف: "بلشتي تتعري!" (صور)
Lebanon 24
ظهرت بفستان مكشوف.. بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية تتعرّض لهجوم عنيف: "بلشتي تتعري!" (صور)
00:50 | 2023-08-26
26/08/2023 12:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كانتا عائدتين من دفن والده.. وزير يخسر إبنته وشقيقته في حادث سير مروع
Lebanon 24
كانتا عائدتين من دفن والده.. وزير يخسر إبنته وشقيقته في حادث سير مروع
13:01 | 2023-08-25
25/08/2023 01:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل لسالكي طريق ضهر البيدر.. ما الذي يجري؟
Lebanon 24
تحذير عاجل لسالكي طريق ضهر البيدر.. ما الذي يجري؟
11:17 | 2023-08-25
25/08/2023 11:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:29 | 2023-08-26
لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" توقف رئيس الاتحاد الإسباني للعبة لويس روبياليس مؤقتا
08:14 | 2023-08-26
وزارة الدفاع الروسية: إحباط محاولة أوكرانية ثانية لتنفيذ هجوم باستخدام طائرة مسيّرة فوق بيلغورود
07:55 | 2023-08-26
هيئة الأركان في النيجر تعلن وضع الجيش في حالة استنفار قصوى (سكاي نيوز عربية)
07:51 | 2023-08-26
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 26 طائرة مسيرة فوق منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
07:50 | 2023-08-26
السلطات الأوكرانية: مقتل شخصين في قرية أوكرانية قرب كوبيانسك بقصف روسي (سكاي نيوز عربية)
07:49 | 2023-08-26
استمرار القصف المدفعي بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم (العربية)
فيديو
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
01:48 | 2023-08-25
26/08/2023 17:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
26/08/2023 17:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
26/08/2023 17:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24