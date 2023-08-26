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أوكرانيا تعلن سقوط 3 من طياريها العسكريين في حادث تصادم جوي بين طائرتي تدريب قتالي (الشرق)

Lebanon 24
26-08-2023 | 12:41
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