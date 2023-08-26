Advertisement

أخبار عاجلة

قوات الدعم السريع تنفي تصريحات الجيش السوداني حول تدميره مخزن ذخائر تابعا لها (روسيا اليوم)

Lebanon 24
26-08-2023 | 13:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش السوداني ينفي انضمام قوات تابعة لمالك عقار إلى الدعم السريع (العربية)
lebanon 24
26/08/2023 22:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات المسلحة السودانية لـ"الشرق": الجيش السوداني صد هجوم من "الدعم السريع" على سلاح المدرعات
lebanon 24
26/08/2023 22:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني يقصف بالمدفعية من مواقعه في أم درمان أهدافا مختلفة لقوات الدعم السريع (الجزيرة)
lebanon 24
26/08/2023 22:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط سلاح المدرعات (العربية)
lebanon 24
26/08/2023 22:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:06 | 2023-08-26
14:27 | 2023-08-26
14:04 | 2023-08-26
12:41 | 2023-08-26
12:30 | 2023-08-26
12:06 | 2023-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24