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وسائل إعلام أسترالية: تحطم طائرة نقل عسكرية قبالة ساحل داروين وعلى متنها نحو 20 من مشاة البحرية الأميركية

Lebanon 24
26-08-2023 | 23:56
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