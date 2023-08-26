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وسائل إعلام أسترالية: تحطم طائرة نقل عسكرية قبالة ساحل داروين وعلى متنها نحو 20 من مشاة البحرية الأميركية
Lebanon 24
26-08-2023
|
23:56
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