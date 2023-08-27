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الراعي: لماذا ينتهك الميثاق الذي ينص على أن يكون رئيس الجمهورية مسيحياً مارونياً ورئيس الحكومة مسلماً سنياً ورئيس مجلس النواب مسلماً شيعياً؟

Lebanon 24
27-08-2023 | 03:49
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