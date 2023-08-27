Advertisement

أخبار عاجلة

القوات الروسية تعلن صد 4 هجمات مضادة أوكرانية والسيطرة على موقعين مهمين في منطقة كوبيانسك

Lebanon 24
27-08-2023 | 05:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية تعلن صد 6 هجمات أوكرانية ومقتل أكثر من 160 عسكرياً من القوات المهاجمة قرب أفدييفكا
lebanon 24
27/08/2023 16:18:50 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم بيلغورود الروسية: القوات الأوكرانية أطلقت خلال اليوم الماضي أكثر من 70 قذيفة على المنطقة
lebanon 24
27/08/2023 16:18:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إسقاط مسيّرة أوكرانية صباح اليوم استهدفت منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو من دون وقوع إصابات
lebanon 24
27/08/2023 16:18:50 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطات دونيتسك الأوكرانية: 4 قتلى و7 جرحى في قصف القوات الروسية للمنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية
lebanon 24
27/08/2023 16:18:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:08 | 2023-08-27
08:52 | 2023-08-27
08:24 | 2023-08-27
07:37 | 2023-08-27
07:16 | 2023-08-27
06:49 | 2023-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24