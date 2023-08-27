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أخبار عاجلة
انتهاء الربع الاول من مباراة لبنان - كندا في كأس العالم لكرة السلّة بتقدّم كندا بنتيجة 29 - 13
Lebanon 24
27-08-2023
|
06:13
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