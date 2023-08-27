28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
تحليق مكثف ومستمر للطيران العسكري فوق مدن الخرطوم الثلاث (الحدث)
Lebanon 24
27-08-2023
|
09:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السودان.. معارك عنيفة في الخرطوم وتحليق مكثف لطائرات الجيش
Lebanon 24
السودان.. معارك عنيفة في الخرطوم وتحليق مكثف لطائرات الجيش
27/08/2023 19:44:36
27/08/2023 19:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار عنيف بالقاعدة العسكرية التركية في قرية العيون شرق مارع بريف حلب الشمالي (الحدث)
Lebanon 24
انفجار عنيف بالقاعدة العسكرية التركية في قرية العيون شرق مارع بريف حلب الشمالي (الحدث)
27/08/2023 19:44:36
27/08/2023 19:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس نيجيريا: أتلقى مكالمات هاتفية مكثفة بشأن استعداد بعض الدول للتدخل في النيجر بالقوة العسكرية
Lebanon 24
رئيس نيجيريا: أتلقى مكالمات هاتفية مكثفة بشأن استعداد بعض الدول للتدخل في النيجر بالقوة العسكرية
27/08/2023 19:44:36
27/08/2023 19:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر عسكري للجزيرة: الجيش يشن غارات جوية مكثفة على مواقع للدعم السريع بمحيط سلاح المدرعات في الخرطوم
Lebanon 24
مصدر عسكري للجزيرة: الجيش يشن غارات جوية مكثفة على مواقع للدعم السريع بمحيط سلاح المدرعات في الخرطوم
27/08/2023 19:44:36
27/08/2023 19:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار.. إليكم ما سيجري!
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار.. إليكم ما سيجري!
03:30 | 2023-08-27
27/08/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر من بيروت قبل 44 عاماً.. شاهدوا ما جرى في "الرملة البيضا"!
Lebanon 24
فيديو نادر من بيروت قبل 44 عاماً.. شاهدوا ما جرى في "الرملة البيضا"!
14:25 | 2023-08-26
26/08/2023 02:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مُحزنة.. طبيبة لبنانية شابّة تخسرُ حياتها في سريلانكا (صورة)
Lebanon 24
حادثة مُحزنة.. طبيبة لبنانية شابّة تخسرُ حياتها في سريلانكا (صورة)
13:45 | 2023-08-26
26/08/2023 01:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عند شاطئ صور.. هذا ما اكتشفه المواطنون!
Lebanon 24
عند شاطئ صور.. هذا ما اكتشفه المواطنون!
02:33 | 2023-08-27
27/08/2023 02:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بالمايوه.. مُراسلة أخبار الـ MTV تستمتع بوقتها على البحر (صور)
Lebanon 24
ظهرت بالمايوه.. مُراسلة أخبار الـ MTV تستمتع بوقتها على البحر (صور)
04:40 | 2023-08-27
27/08/2023 04:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:31 | 2023-08-27
لافروف: ستقوم مجموعة "بريكس" بتنسيق النهج مع الأعضاء الجدد داخل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين
12:08 | 2023-08-27
إصابة مستوطنين اثنين بجراح جرّاء رشق مركبات إسرائيلية بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية
11:42 | 2023-08-27
منتخب لبنان يودّع كأس العالم لكرة السلة رفقة فرنسا التي سقطت بشكل مثير أمام لاتفيا (bein sports)
11:35 | 2023-08-27
النجمة يحقق فوزاً مستحقاً على البرج 3-1 وينفرد بصدارة الدوري اللبناني لكرة القدم
11:27 | 2023-08-27
وزيرة التجارة الأميركية: وصلت إلى بكين لقضاء أيام مزدحمة بالاجتماعات مع كبار المسؤولين (الشرق)
11:26 | 2023-08-27
وسائل إعلام إسرائيلية: لقاء الوزير كوهين مع وزيرة الخارجية الليبية عقد في إيطاليا الأسبوع الماضي
فيديو
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:14 | 2023-08-27
27/08/2023 19:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بنحافة زائدة: نادين الراسي تتعرّض لوعكة صحية.. والجمهور قلق على صحتها (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بنحافة زائدة: نادين الراسي تتعرّض لوعكة صحية.. والجمهور قلق على صحتها (فيديو)
01:24 | 2023-08-27
27/08/2023 19:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
01:48 | 2023-08-25
27/08/2023 19:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24