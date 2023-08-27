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باسيل: من معمل مار ليشع في وادي قاديشا-بشري: قد يتمكنون بتعطيلهم من قطع نور الكهرباء لكنهم لن يتمكنوا من قطع نور الايمان الاقوى من الجميع وهذا هو سلاحنا الاساسي في هذا البلد

Lebanon 24
27-08-2023 | 09:28
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