باسيل: من معمل مار ليشع في وادي قاديشا-بشري: قد يتمكنون بتعطيلهم من قطع نور الكهرباء لكنهم لن يتمكنوا من قطع نور الايمان الاقوى من الجميع وهذا هو سلاحنا الاساسي في هذا البلد

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