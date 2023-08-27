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باسيل: التدقيق الجنائي ظهّر الحقيقة وبالتضليل يحملون جزءا من المسؤولية لموضوع الكهرباء علما ان السبب هو سياسة الدعم التي اعتمدتها الدولة عكس ارادتنا

Lebanon 24
27-08-2023 | 09:28
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رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: التيار بمكان والمنظومة بمكان آخر وعلى الرغم من افترائهم علينا إلا أن الحقائق بدأت تظهر اولاً بالقضاء الاوروبي وقريباً بالقضاء الاميركي وبعدها بالتدقيق الجنائي "وانشاالله ما بتكمل الاّ بالقضاء اللبناني"
lebanon 24
27/08/2023 19:44:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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27/08/2023 19:44:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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27/08/2023 19:44:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
27/08/2023 19:44:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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