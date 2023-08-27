باسيل: التدقيق الجنائي ظهّر الحقيقة وبالتضليل يحملون جزءا من المسؤولية لموضوع الكهرباء علما ان السبب هو سياسة الدعم التي اعتمدتها الدولة عكس ارادتنا

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