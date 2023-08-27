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باسيل: الدولة المركزية في لبنان فشلت في امرين: تنمية المناطق البعيدة كما القريبة وتأمين الخدمة اللازمة للناس من خلال استخدام مرافق الدولة ومواردها

Lebanon 24
27-08-2023 | 09:33
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