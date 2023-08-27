Advertisement

أخبار عاجلة

وزيرة التجارة الأميركية: وصلت إلى بكين لقضاء أيام مزدحمة بالاجتماعات مع كبار المسؤولين (الشرق)

Lebanon 24
27-08-2023 | 11:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة التجارة الأميركية: أجرينا محادثات "مثمرة وبناءة" مع السفير الصيني قبيل زيارة الوزيرة إلى بكين
lebanon 24
27/08/2023 22:43:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخزانة الأميركية: اتفقت مع المسؤولين الصينيين على الحفاظ على الاتصالات المفتوحة والمحادثات العميقة (الشرق)
lebanon 24
27/08/2023 22:43:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: وزيرة التجارة الأميركية ستحمل رسالة إلى الصين مفادها أننا لا نسعى إلى القطيعة (الحرة)
lebanon 24
27/08/2023 22:43:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التجارة الأميركية تزور الصين
lebanon 24
27/08/2023 22:43:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:45 | 2023-08-27
14:22 | 2023-08-27
14:21 | 2023-08-27
13:43 | 2023-08-27
13:42 | 2023-08-27
13:41 | 2023-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24