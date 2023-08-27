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منتخب لبنان يودّع كأس العالم لكرة السلة رفقة فرنسا التي سقطت بشكل مثير أمام لاتفيا (bein sports)

Lebanon 24
27-08-2023 | 11:42
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