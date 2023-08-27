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إصابة مستوطنين اثنين بجراح جرّاء رشق مركبات إسرائيلية بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية

Lebanon 24
27-08-2023 | 12:08
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