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لافروف: ستقوم مجموعة "بريكس" بتنسيق النهج مع الأعضاء الجدد داخل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين

Lebanon 24
27-08-2023 | 12:31
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