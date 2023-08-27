27
o
بيروت
29
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
14
o
بشري
27
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الخارجية الليبية: ما حدث في روما هو لقاء غير معدّ مسبقاً ولم يتضمّن أية مباحثات أو اتفاقات
Lebanon 24
27-08-2023
|
17:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الليبية في حكومة الدبيبة: لقاء روما بين المنقوش ونظيرها الإسرائيلي عارض وغير رسمي
Lebanon 24
الخارجية الليبية في حكومة الدبيبة: لقاء روما بين المنقوش ونظيرها الإسرائيلي عارض وغير رسمي
28/08/2023 07:37:40
28/08/2023 07:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الليبية في حكومة الدبيبة: نرفض أي لقاء مع مسؤولين إسرائيليين
Lebanon 24
الخارجية الليبية في حكومة الدبيبة: نرفض أي لقاء مع مسؤولين إسرائيليين
28/08/2023 07:37:40
28/08/2023 07:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: لقاء الوزير كوهين مع وزيرة الخارجية الليبية عقد في إيطاليا الأسبوع الماضي
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: لقاء الوزير كوهين مع وزيرة الخارجية الليبية عقد في إيطاليا الأسبوع الماضي
28/08/2023 07:37:40
28/08/2023 07:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس حكومة الوحدة الليبية يُعلن إلقاء القبض على مخطط عملية تفجير مقرات وزارة الخارجية والمفوضية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط
Lebanon 24
رئيس حكومة الوحدة الليبية يُعلن إلقاء القبض على مخطط عملية تفجير مقرات وزارة الخارجية والمفوضية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط
28/08/2023 07:37:40
28/08/2023 07:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار.. إليكم ما سيجري!
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار.. إليكم ما سيجري!
03:30 | 2023-08-27
27/08/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: حادث سير مروّع يودي بحياة الشابة جيزيل
Lebanon 24
بالصور: حادث سير مروّع يودي بحياة الشابة جيزيل
14:15 | 2023-08-27
27/08/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثل اللبناني نيكولا مزهر يحتفل بزفافه.. وجمال عروسه الفنانة حديث الجمهور: "بتجنن"
Lebanon 24
الممثل اللبناني نيكولا مزهر يحتفل بزفافه.. وجمال عروسه الفنانة حديث الجمهور: "بتجنن"
14:40 | 2023-08-27
27/08/2023 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عند شاطئ صور.. هذا ما اكتشفه المواطنون!
Lebanon 24
عند شاطئ صور.. هذا ما اكتشفه المواطنون!
02:33 | 2023-08-27
27/08/2023 02:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال كبير واصابات بالرصاص.. هذا ما يجري في الناعمة! (فيديو)
Lebanon 24
اشكال كبير واصابات بالرصاص.. هذا ما يجري في الناعمة! (فيديو)
15:01 | 2023-08-27
27/08/2023 03:01:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:17 | 2023-08-28
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و6 جرحى في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة
18:26 | 2023-08-27
وزارة الدفاع الروسية: طائرات التحالف الدولي انتهكت المجال الجوي السوري 14 مرة يوم أمس وخرقت منع التصادم مع الطائرات الروسية
18:11 | 2023-08-27
20 دبلوماسياً بالإضافة للسفير لا زالوا متواجدين بالسفارة الفرنسية بنيامي (العربية)
17:57 | 2023-08-27
محتجون يقتحمون مبنى وزارة الخارجية تنديداً بلقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي
17:42 | 2023-08-27
الكافالي: وزير خارجية إسرائيل جاء خلال لقاء المنقوش بنظيرها الإيطالي
17:32 | 2023-08-27
وكالة الأنباء الليبية: الدبيبة يكلف وزير الشباب بتسيير العمل في وزارة الخارجية مؤقتا
فيديو
نادين الراسي ووالداها لم يحضرا.. عائلة جورج الراسي تحيي الذكرى السنوية لرحيله وهذا ما كشفته شقيقته ساندرين (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي ووالداها لم يحضرا.. عائلة جورج الراسي تحيي الذكرى السنوية لرحيله وهذا ما كشفته شقيقته ساندرين (فيديو)
00:13 | 2023-08-28
28/08/2023 07:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:14 | 2023-08-27
28/08/2023 07:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بنحافة زائدة: نادين الراسي تتعرّض لوعكة صحية.. والجمهور قلق على صحتها (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بنحافة زائدة: نادين الراسي تتعرّض لوعكة صحية.. والجمهور قلق على صحتها (فيديو)
01:24 | 2023-08-27
28/08/2023 07:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24