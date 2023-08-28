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قوات إسرائيلية تعتقل عددا من الفلسطينيين في عمليات دهم واعتقال بمناطق متفرقة من الضفة الغربية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
28-08-2023 | 01:05
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