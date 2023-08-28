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الجيش الإسرائيلي: تم إطلاق النار على مخربين ألقوا عبوات ناسفة نحو موقع عسكري بالقرب من يعبد في جنين

Lebanon 24
28-08-2023 | 01:06
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