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القوات الأوكرانية تعلن التصدي لهجوم صاروخي روسي كان يستهدف مواقع عدة في البلاد

Lebanon 24
28-08-2023 | 01:33
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