29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
16
o
بشري
30
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
القوات الأوكرانية تعلن السيطرة على بلدة روبوتين على الجبهة الجنوبية
Lebanon 24
28-08-2023
|
01:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع الأوكرانية تعلن السيطرة الكاملة على بلدة روبوتين في زابوريجيا (العربية)
Lebanon 24
الدفاع الأوكرانية تعلن السيطرة الكاملة على بلدة روبوتين في زابوريجيا (العربية)
28/08/2023 10:54:13
28/08/2023 10:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الأوكرانية تعلن أنها استعادت السيطرة على مساحة تقدر بنحو 7 كيلومتر مربع باتجاه باخموت خلال الأسبوع الماضي
Lebanon 24
القوات الأوكرانية تعلن أنها استعادت السيطرة على مساحة تقدر بنحو 7 كيلومتر مربع باتجاه باخموت خلال الأسبوع الماضي
28/08/2023 10:54:13
28/08/2023 10:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب وزير الدفاع الأوكراني يعلن استعادة السيطرة على بلدة روبوتين جنوب شرقي البلاد
Lebanon 24
نائب وزير الدفاع الأوكراني يعلن استعادة السيطرة على بلدة روبوتين جنوب شرقي البلاد
28/08/2023 10:54:13
28/08/2023 10:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الأوكرانية تعلن التصدي لهجوم صاروخي روسي كان يستهدف مواقع عدة في البلاد
Lebanon 24
القوات الأوكرانية تعلن التصدي لهجوم صاروخي روسي كان يستهدف مواقع عدة في البلاد
28/08/2023 10:54:13
28/08/2023 10:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الممثل اللبناني نيكولا مزهر يحتفل بزفافه.. وجمال عروسه الفنانة حديث الجمهور: "بتجنن"
Lebanon 24
الممثل اللبناني نيكولا مزهر يحتفل بزفافه.. وجمال عروسه الفنانة حديث الجمهور: "بتجنن"
14:40 | 2023-08-27
27/08/2023 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: حادث سير مروّع يودي بحياة الشابة جيزيل
Lebanon 24
بالصور: حادث سير مروّع يودي بحياة الشابة جيزيل
14:15 | 2023-08-27
27/08/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال كبير واصابات بالرصاص.. هذا ما يجري في الناعمة! (فيديو)
Lebanon 24
اشكال كبير واصابات بالرصاص.. هذا ما يجري في الناعمة! (فيديو)
15:01 | 2023-08-27
27/08/2023 03:01:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بالمايوه.. مُراسلة أخبار الـ MTV تستمتع بوقتها على البحر (صور)
Lebanon 24
ظهرت بالمايوه.. مُراسلة أخبار الـ MTV تستمتع بوقتها على البحر (صور)
04:40 | 2023-08-27
27/08/2023 04:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
سرق هاتفها من يدها في أحد شوارع لبنان.. وهذا ما فعله المارّة! (صورة)
Lebanon 24
سرق هاتفها من يدها في أحد شوارع لبنان.. وهذا ما فعله المارّة! (صورة)
12:49 | 2023-08-27
27/08/2023 12:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:48 | 2023-08-28
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: هناك تقدم فيما يتعلق باتفاق تبادل السجناء مع أميركا
03:46 | 2023-08-28
وسائل إعلام إيرانية: بغداد توافق على نقل مواقع للمعارضة الإيرانية متمركزة في إقليم كردستان
03:44 | 2023-08-28
مسؤول إسرائيلي: اجتماع وزير الخارجية مع نظيرته الليبية تم الاتفاق عليه مسبقا على أعلى المستويات في ليبيا واستمر لأكثر من ساعة
03:14 | 2023-08-28
زعيم المعارضة الإسرائيلية: تسريب لقاء وزير الخارجية مع نظيرته الليبية خطير وغير مسؤول
03:08 | 2023-08-28
الجيش الأردني : إسقاط مسيّرة آتية من سوريا للمرة الثالثة هذا الشهر
03:06 | 2023-08-28
المرصد السوري: الغارة الإسرائيلية استهدفت مدرج مطار حلب الدولي وقاعدة عسكرية قريبة (العربية)
فيديو
نادين الراسي ووالداها لم يحضرا.. عائلة جورج الراسي تحيي الذكرى السنوية لرحيله وهذا ما كشفته شقيقته ساندرين (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي ووالداها لم يحضرا.. عائلة جورج الراسي تحيي الذكرى السنوية لرحيله وهذا ما كشفته شقيقته ساندرين (فيديو)
00:13 | 2023-08-28
28/08/2023 10:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:14 | 2023-08-27
28/08/2023 10:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بنحافة زائدة: نادين الراسي تتعرّض لوعكة صحية.. والجمهور قلق على صحتها (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بنحافة زائدة: نادين الراسي تتعرّض لوعكة صحية.. والجمهور قلق على صحتها (فيديو)
01:24 | 2023-08-27
28/08/2023 10:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24