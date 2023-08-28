Advertisement

أخبار عاجلة

تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطار حلب الى مطاري دمشق واللاذقية

Lebanon 24
28-08-2023 | 02:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا تسقط مسيّرة أوكرانية قرب موسكو.. وتعليق الرحلات الجوية في 3 مطارات
lebanon 24
28/08/2023 13:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن وكالة تاس الروسية: تعليق الرحلات الجوية بمطار فنوكوفو في منطقة موسكو
lebanon 24
28/08/2023 13:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالات روسية تعلن إغلاق مطار فنوكوفو القريب من موسكو وتحويل الرحلات (العربية)
lebanon 24
28/08/2023 13:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
استئناف الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي بعد توقف دام لعدة ساعات (الشرق)
lebanon 24
28/08/2023 13:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:37 | 2023-08-28
06:03 | 2023-08-28
05:56 | 2023-08-28
05:35 | 2023-08-28
05:22 | 2023-08-28
05:19 | 2023-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24