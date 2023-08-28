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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: هناك تقدم فيما يتعلق باتفاق تبادل السجناء مع أميركا

Lebanon 24
28-08-2023 | 03:48
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