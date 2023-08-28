Advertisement

أخبار عاجلة

بدء جلسة لجنة المال والموازنة لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي لشركة "الفاريز ومارسال"

Lebanon 24
28-08-2023 | 04:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بري يتسلّم تقرير التدقيق الجنائي النهائي الأولي لشركة "الفاريز آند مارسال"
lebanon 24
28/08/2023 13:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24
فارس الجميّل: لست في موقع توجيه أصابع الاتهام لأحد ومضيعة الوقت هي عقد لجنة المال والموازنة لاجتماعات لا جدوى منها وبدلاً من أن يتم "التنظير عن بعد" فليتفضل نواب التيار لحضور الجلسات
lebanon 24
28/08/2023 13:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي بعد تقرير التدقيق الجنائي: لجنة لتعديل قانون النقد واجراءات من "العدل والمال"
lebanon 24
28/08/2023 13:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المال تسلم التقرير النهائي للتدقيق الجنائي
lebanon 24
28/08/2023 13:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:37 | 2023-08-28
06:03 | 2023-08-28
05:56 | 2023-08-28
05:35 | 2023-08-28
05:22 | 2023-08-28
05:19 | 2023-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24