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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين: الوضع العالمي يتعقد يوماً بعد يوم

Lebanon 24
28-08-2023 | 05:19
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