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ماكرون: حدود أوروبا مع أفريقيا تواجه تهديدات بسبب تصاعد الغضب ضد إرث الاستعمار (العربية)

Lebanon 24
28-08-2023 | 05:22
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