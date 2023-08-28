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ماكرون: نريد أن نرى وضوحا في ما يخص الأنشطة النووية الإيرانية والعودة إلى الاتفاق النووي (الجزيرة)

Lebanon 24
28-08-2023 | 05:56
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