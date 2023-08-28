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وزارة التجارة الأميركية: الولايات المتحدة ستستضيف أول اجتماع تجاري بين واشنطن وبكين مطلع العام 2024 (الشرق)
Lebanon 24
28-08-2023
|
10:57
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