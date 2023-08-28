وزير الطاقة وليد فياض: لا شفافية في وزارة المال ومصرف لبنان في ما خص سلفة الخزينة 300 مليون دولار وبالتالي لم نكن نعلم مصدر هذه السلفة انها تمس اموال المودعين

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