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عدد من الوزراء اقترح حضور وسيم منصوري الاجتماع المقبل للبحث في تأمين الاعتمادات لدفع ثمن الباخرة

Lebanon 24
28-08-2023 | 11:16
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