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"آفي ليس" السعودية تعلن الاستحواذ على منصة لتأجير الطائرات تابعة لستاندرد تشارترد بقيمة تصل إلى 3.6 مليار دولار (الشرق)

Lebanon 24
28-08-2023 | 11:22
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