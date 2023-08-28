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"آفي ليس" السعودية تعلن الاستحواذ على منصة لتأجير الطائرات تابعة لستاندرد تشارترد بقيمة تصل إلى 3.6 مليار دولار (الشرق)
Lebanon 24
28-08-2023
|
11:22
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