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رويترز: محكمة فيدرالية بواشنطن تحدد 4 آذار المقبل موعدا لمحاكمة ترامب بتهمة محاولة قلب نتيجة انتخابات الرئاسة (الجزيرة)

Lebanon 24
28-08-2023 | 11:28
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