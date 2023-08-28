موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: إدارة بايدن وجهت رسالة شديدة اللهجة للإسرائيليين وقالت للخارجية الإسرائيلية إن كشفها عن اللقاء مع الوزيرة الليبية أضر بجهود واشنطن ومصالحها (الجزيرة)

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