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موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: إدارة بايدن وجهت رسالة شديدة اللهجة للإسرائيليين وقالت للخارجية الإسرائيلية إن كشفها عن اللقاء مع الوزيرة الليبية أضر بجهود واشنطن ومصالحها (الجزيرة)

Lebanon 24
28-08-2023 | 11:30
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