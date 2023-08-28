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الخارجية الإثيوبية: نسعى لاختتام مفاوضات سد النهضة على أساس استخدام منصف ومعقول للمياه (العربية)

Lebanon 24
28-08-2023 | 12:43
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