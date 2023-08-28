نصرالله: لقد تمّت استعادة شهداء الجيش اللبناني وشهداء قوى الأمن وتحرير الأسرى واستعادة أسرانا وإنهاء الوجود الارهابي في مناطقنا وهذا ما نسميه بالتحرير الثاني والانتصار

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