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نصرالله: مجلس الأمن الدّولي لا يرى ما تقومُ به إسرائيل في لبنان من خروقات واعتداءات

Lebanon 24
28-08-2023 | 14:19
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