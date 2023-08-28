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نصرالله: الحكومة اللبنانية مشكورة تسعى لتصحيح الخلل في قرار التجديد لـ"اليونيفيل" العام الماضي والذي أتاح لتلك القوّات التحرّك بمعزل عن التنسيق مع الجيش

Lebanon 24
28-08-2023 | 14:22
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