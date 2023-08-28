نصرالله: نحن أمام نقاش جدي مع التيار الوطني الحر وعميق ويحتاج الى بعض الوقت وعُرض علينا موضوع اللامركزية الادارية والمالية واذا اتفقنا على مسودة ما فإننا معنيون بمناقشتها مع الأفرقاء

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