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نصرالله: نحن أمام نقاش جدي مع التيار الوطني الحر وعميق ويحتاج الى بعض الوقت وعُرض علينا موضوع اللامركزية الادارية والمالية واذا اتفقنا على مسودة ما فإننا معنيون بمناقشتها مع الأفرقاء

Lebanon 24
28-08-2023 | 14:42
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