نصرالله: سنواصل درب الإمام الصدر في المقاومة واحتضان المقاومة الفلسطينية وفي التطلع الى القدس وفي الاصرار على العيش الواحد في لبنان وفي الايمان بهذا البلد وطناً نهائياً لجميع أبنائه ويأبى التقسيم والتفرقة

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