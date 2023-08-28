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إلقاء قنابل يدوية الصنع "أكواع متفجرة" نحو برج للجيش الإسرائيلي عند مدخل بيت أمر شمال الخليل في فلسطين المحتلة (شبكة القدس الاخبارية)

Lebanon 24
28-08-2023 | 15:48
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