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متحدث باسم ترامب: الرئيس السابق سيواصل التصدي لـ"الخدع" وسيعمل على الانتصار للشعب الأميركي (الشرق)

Lebanon 24
28-08-2023 | 15:50
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